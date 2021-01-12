Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Администрация популярной социальной сети Facebook заблокировала официальный аккаунт стран Вышеградской группы. Причина заключается в том, что «аккаунт не соответствовал стандартам сообщества». У группы есть 30 дней на обжалование решения. Об этом передает Polskie Radio 24.

Данный случай является первым, когда социальная сеть блокирует официальную страну международной организации. Напомним, Вышеградская четверка — это неофициальное название объединения четырех центральноевропейских стран: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

На данное решение Facebook негативно отреагировал польский депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Патрик Який. Он заявил, что это «еще один пример неоправданной цензуры, которую проводит этот ресурс».

«Ежедневно из США появляется все больше информации о массовом удалении аккаунтов и сообществ, которые критикуют левых. Крупные корпорации без всякой легитимности со стороны людей уничтожают свободу», — написал евродепутат.

Напомним, ранее Facebook, а также ряд иных социальных сетей заблокировали на неопределенный срок аккаунты экс-президента США Дональда Трампа.