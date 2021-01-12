Брюссель, , 09:47 — REGNUM Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью Politico сообщил, что он возмущен блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Он сравнил ситуацию в сети с «диким западом», раскритиковав несправедливую, на его взгляд, цензуру.

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По словам комиссара ЕС, необходимо установить четкие правила функционирования социальных сетей, чтобы предотвратить ситуацию, в которой администратор или модератор ресурса могут подвергнуть цензуре президента США без демократической легитимности и контроля.

Тьерри Бретон отметил, что данная ситуация демонстрирует, насколько сегодня мощным влиянием обладают онлайн-платформы, и насколько плохо организовано цифровое пространство.

«Глядя на то, что произошло, Европа теперь не может полагаться на добрую волю американских социальных сетей. Нам необходимо четко определить права, обязанности и гарантии их пользователей», — указал комиссар.

Напомним, около месяца назад Европейская комиссия представила законопроект, ограничивающий деятельность иностранных технологических гигантов, работающих в ЕС.