Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Резолюцию с порицанием всех причастных к беспорядкам у здания Капитолия в Вашингтоне, включая действующего президента США Дональда Трампа, намерены внести в палату представителей конгрессмены-республиканцы. Об этом говорится в статье в газете The New York Times.

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Республиканец Том Рид, представляющий в Конгресса США штат Нью-Йорк, уточнил, что инициативу представят 12 января. Во время беспорядков, отметил он, произошло нападение на «демократические институты», погибли люди.

«Все ответственные за это, включая президента Трампа, должны ответить по закону», — подчеркнул Рид.

При этом он полагает, что импичмент Трампу не пойдёт стране на пользу, так как ещё больше разделит общество.

Порицание не будет означать для Трампа никаких юридических последствий.

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