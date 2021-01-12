Симферополь, , 09:45 — REGNUM Глава Республики Крыма Сергей Аксёнов прекратил полномочия министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Шахова, скончавшегося в январе. Указ главы Крыма опубликован 11 января.

«Прекратить полномочия Шахова Сергея Николаевича и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым в связи со смертью 4 января 2021 года», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Сергея Шахова стало известно 4 января, он умер в одной из больниц региона. Причиной стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции.