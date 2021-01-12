Барнаул, , 09:43 — REGNUM Сложно сказать, что будет с Telegram. Пока это самый удобный сервис по получению информации и возможности донесения своей точки зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв. Комментируя известие о том, что этот ресурс стал вторым по числу скачиваний приложением в США, он отметил:

«Как поведёт себя Дуров ( Павел Дуров — создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram. — прим. ИА REGNUM) дальше, определит и развитие мессенджера. Но пока он не блокирует правительственные каналы и свободно даёт развиваться всем».

Напомним, ранее о том, что мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США, после того как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, сообщила газета The Telegraph. События произошли на фоне удаления соцсети Parler, в которую перешли сторонники Трампа, в с платформ Apple и Google.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

Читайте также: В США резко выросла популярность Telegram