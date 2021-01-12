Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил в беспорядках в здании Конгресса 6 января членов движения антифашистов «Антифа». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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По их данным, таким мнением американский лидер поделился во время телефонного разговора с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.

Во время разговора, по словам источников, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники, однако глава Белого дома обвинил в этом членов «Антифа» и вновь заявил о фальсификациях на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что президентские полномочия Трампа истекают 20 января, демократы заявляют о намерении отстранить его от должности за «попытку мятежа», имея в виду недавний захват протестующими здания Капитолия в Вашингтоне.

Напомним, 6 января группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

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