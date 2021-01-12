Вашингтон, , 09:13 — REGNUM В США резко возросла популярность мессенджера Telegram за счет его распространения среди сторонников президента США Дональда Трампа, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

В период с 6 по 10 января приложение скачали 545 тыс. раз. Это в три раза больше, чем за аналогичный период неделей ранее. Telegram оказался вторым приложением в США по числу скачиваний.

Издание отмечает, что рост популярности мессенджера связан с блокировкой аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook, отключением социальной сети Parler и новой политикой конфиденциальности в WhatsApp.

Газета приводит мнение профессора информационных исследований университета Мэриленда Джена Голдбека. По его словам, Telegram может стать «более надежным домом» для сторонников Трампа, чем Parler, так как мессенджер сложнее заблокировать.