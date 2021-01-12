Вашингтон, , 09:07 — REGNUM На инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена будет присутствовать посол Украины Владимир Ельченко. Об этом дипломат заявил 11 января в комментарии информационному агентству «Укринформ».

По его словам, в связи с пандемией коронавируса все иностранные государства на этой церемонии будут представлены послами, а не лидерами стран.

«Инаугурация президента — это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты», — добавил Ельченко.

Напомним, инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о введении санкций США в отношении ряда украинских юридических и физических лиц, которые якобы вмешивались в ход американских выборов. Интересно, что все они, так или иначе, причастны к распространению аудиозаписей переговоров, якобы проводившихся между Джозефом Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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