Лилонгве, , 09:18 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера признал свою личную вину за недавний всплеск числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на радиообращение президента.

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Среди многих малавийцев, включая меня, присутствовало «коллективное чувство расслабления в приверженности мерам по предотвращению COVID-19», — сказал Чаквера в своем радиообращении.

Напомним, что президент подвергся резкой критике на прошлой неделе, когда в сети распространились фотографии и видеозаписи, на которых он и Мадонна пожимают друг другу руки и позируют для фото, не надевая масок и не соблюдая социальной дистанции.

В последние недели в Малави также резко возросло число летальных исходов от COVID-19. Известно, что более 200 жителей Малави умерли от COVID-19, причем по меньшей мере 30 из них умерли только за последние две недели.

Президент Чаквера, который также является пастором, сказал, что он начнет 21-дневный период поста и молитвы, чтобы попросить Бога исцелить страну от пандемии.

Президент Малави также приказал силы безопасности помочь обеспечить соблюдение новых мер по борьбе с COVID-19, включая закрытие баров и клубов после 20:00.