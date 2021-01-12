Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM За счет средств резервного фонда правительства России в Санкт-Петербурге в 2019 году удалось создать более 7,1 тыс. дополнительных мест в общеобразовательных школах и детских садах. Об этом сообщила Счетная палата РФ, проверившая расходование этих средств.

«Однако полностью покрыть существующий в городе дефицит объектов социальной инфраструктуры не удалось», — констатировали федеральные аудиторы. Это произошло из-за высоких темпов жилищного строительства, значительно опережающих ввод социальных объектов.

По данным Счетной палаты, на приобретение зданий и помещений образовательных организаций Минпросвещения направило в Санкт-Петербурге из резервного фонда правительства 9,7 млрд рублей. На эти средства были приобретены в госсобственность 27 объектов — четыре школы, 18 отдельно стоящих детских садов и пять детсадов на первых этажах жилых зданий.

В ходе проверки расходования этих средств Счетная палата выявила недостатки при определении предельных цен одного места в выкупаемых зданиях детсадов и школ.

«В частности, в расчете предельных цен некоторых объектов образования была учтена стоимость работ, которые по факту застройщики не проводили», — отмечается в сообщении СП РФ.

В 2019 году, когда выделялись указанные федеральные средства, обеспеченность местами в детских садах Санкт-Петербурга составила 46,6 места на 1 тыс. жителей, в школах — 85,1 места на 1 тыс. жителей. При этом допустимые по закону уровни обеспеченности — 61 место в детских садах и 120 мест в школах на 1 тыс. жителей.

«Это свидетельствует о фактическом комплектовании школ и детсадов бóльшим количеством детей, чем рассчитано при строительстве зданий», — сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Приобретение новых школ и детсадов за счет федеральных средств должно было обеспечить сокращение текущей потребности в детсадах на 11−65% и в общеобразовательных учреждениях — на 6−23% в разных районах города.

«Однако достичь указанных показателей в полном объеме удалось не везде. Более того, в двух районах города возросла потребность в детских садах и в одном районе — в школах», — отметили в Счетной палате по итогам проверки.

Таким образом, в Петербурге сохраняется тенденция возведения жилья в отдельных районах темпами, опережающими ввод объектов социальной инфраструктуры.

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Добавим, по данным Смольного, в Петербурге за 2020 год введены в эксплуатацию 39 социальных объектов. В рамках Адресной инвестиционной программы построено 18 объектов, за счет средств инвесторов — 21 объект. В их числе — 12 детских садов, семь школ и восемь объектов здравоохранения. Всего в 2020 году было запланировано ввести в эксплуатацию 57 социальных объектов, из которых 34 построены за счет бюджета. Среди них — семь школ, 21 детский сад, 10 объектов здравоохранения.