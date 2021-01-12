Пермь, , 08:56 — REGNUM Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин добровольно освободил кабинет спикера. Это произошло 31 декабря 2020 года, сообщает издание «Коммерсантъ».

Отправленный в отставку спикер пытался оспорить свое увольнение, однако в суде первой инстанции проиграл дело. Между тем Уткин продолжал занимать кабинет спикера. В декабре руководство гордумы предложило бывшему председателю покинуть кабинет.

По одной из версий, экс-спикер освободил помещение после переговоров с руководством администрации, которую сейчас возглавляет бывший депутат гордумы Перми Алексей Демкин. Кабинет находился во временном пользовании думы по 31 декабря 2020 года. По истечении срока договора помещением снова распоряжается мэрия.

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