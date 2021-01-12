Вашингтон, , 08:55 — REGNUM С призывом не посещать Вашингтон в день инаугурации избранного американского президента Джозефа Байдена обратилась к жителям США мэр столицы страны Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния. Заявление 12 января размещено на официальном сайте мэра Вашингтона.

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В нем говорится, что 20 января в день передачи власти Баузер, а также Ларри Хоган (губернатор штата Мэриленд) и Ральф Нортэм (губернатор штата Виргиния) будут в сотрудничестве с федеральным правительством США обеспечивать безопасность в столичном регионе.

«В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате», — говорится в заявлении политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов будет представлять Россию на инаугурации кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена.