Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Блокировка целым рядом американских информационных компаний страниц действующего президента США Дональда Трампа играет на руку «авторитарным режимам» в России, Турции и Белоруссии, пишет Леонид Бершидский в статье, вышедшей 11 января в агентстве Bloomberg.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам обозревателя, решение руководства крупных информационных компаний о том, чтобы навсегда запретить Трампу пользоваться их площадками, дает Москве, Анкаре, Минску и другим «прикрытие», с помощью которого они смогут требовать блокировки «доморощенных террористов» на тех же основаниях, на каких были заблокированы страницы Трампа и его сторонников, — потому что они призывают к насилию.

«А если платформы откажутся, они будут обвинены в двойных стандартах, объявлены инструментами правительства США, а сами они подвергнутся преследованию и, возможно, будут запрещены», — предупреждает Бершидский, который обратил внимание на то, что прежде это было невозможно, поскольку даже «автократы» сегодня должны придерживаться риторики о свободе слова.

Напомним, 6 января предполагаемые сторонники уходящего президента США Дональда Трампа, который не согласен с результатами прошедших в ноябре выборов главы Белого дома, ворвались в здание Конгресса, сорвав тем самым процедуру рассмотрения вопроса об утверждении победы кандидата-демократа Джо Байдена. В результате столкновений погибли несколько человек, десятки пострадали.

Через несколько дней после событий у здания Капитолия в Вашингтоне руководство социальной сети Twitter, где на 45-го президента США были подписаны 89 млн человек, навсегда заблокировало страницу Трампа, мотивировав это нарушением со стороны главы Белого дома правил сообщества.

Вслед за этим аккаунты Трампа были заблокированы в Snapchat, Discord, на видеохостинге YouTube и на стриминговой платформе Twitch. Со своей стороны, компании Google и Apple удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, на которую хотели перейти сторонники Трампа.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что, «когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается».

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