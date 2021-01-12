Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Российские спецслужбы «испытывают трудности» с набором квалифицированных кадров, поэтому пользуются услугами хакеров «из гражданской и криминальной сфер» и закупают вредоносные программы. Такое мнение содержится в докладе, подготовленном исследовательской службой конгресса США.

В справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России, на которую ссылается RT, указано, что Москва использует «незаурядные возможности» в киберпространстве для «осуществления разрушительных кибератак по всему миру», шпионажа, а также для распространения дезинформации и пропаганды. При этом, как считают в исследовательской службе, за выполнением таких операций стоят такие структуры в сфере безопасности и разведки, как ГРУ, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны.

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что исследовательский центр, делая подобные заявления, преследует «традиционную для американской администрации» цель — «найти какой-то повод для того, чтобы возложить ответственность на Россию и перейти к языку санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, о кибератаках на американские ведомства впервые стало известно 14 декабря 2021 года. Источники утверждали, что злоумышленники совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Также, по данным Вашингтона, неизвестные хакеры покушались на аккаунты электронной почты сотрудников американского министерства финансов. По словам сенатора от штата Орегон, демократа Рона Уайдена, злоумышленникам удалось взломать ящики электронной почты, а также проникнуть в системы руководящего отдела минфина США. Также, по его словам, были взломаны аккаунты американской налоговой службы.

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