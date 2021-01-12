Киев, 12 января 2021, 08:44 — REGNUM Украинские власти не могут выполнить Минские соглашения, но не хотят открыто об этом заявить, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Высказывание эксперта прозвучало 12 января в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что Минские соглашения являются безальтернативными, поэтому Украина «стремительно идёт в сторону глухого угла, где она пребывает уже длительное время».
Эксперт отметил, что умная часть людей, находящихся при власти на Украине, понимает, что от Донбасса лучше отказаться, поскольку его присутствие в составе страны мешает реализовать их конечную цель, поставленную во время госпереворота в 2014 году.
Он отметил специфическую черту украинских правых — в отличие от европейцев, они являются противниками суверенитета Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что возможности Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе «практически исчерпаны», а также обвинил Россию в «нежелании» завершить войну.
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