Киев, , 08:44 — REGNUM Украинские власти не могут выполнить Минские соглашения, но не хотят открыто об этом заявить, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Высказывание эксперта прозвучало 12 января в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что Минские соглашения являются безальтернативными, поэтому Украина «стремительно идёт в сторону глухого угла, где она пребывает уже длительное время».

«Рано или поздно, если ничего не будет меняться… этот глухой угол рано или поздно с высокой вероятностью завершится утратой Донбасса», — сказал Погребинский.

Эксперт отметил, что умная часть людей, находящихся при власти на Украине, понимает, что от Донбасса лучше отказаться, поскольку его присутствие в составе страны мешает реализовать их конечную цель, поставленную во время госпереворота в 2014 году.

«Сверхцель состоит в том, чтобы раз и навсегда построить стену между Россией и Украиной… Во время первого «майдана» не получилось — сохранилась ситуация возможных компромиссов», — подчеркнул Погребинский.

Он отметил специфическую черту украинских правых — в отличие от европейцев, они являются противниками суверенитета Украины.

«Активная часть людей, которые должны были по идее выступать за суверенитет своей страны, они среди передового отряда отказа от этого суверенитета. Для них важно только оттолкнуться от России, а там можно сдать всё», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что возможности Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе «практически исчерпаны», а также обвинил Россию в «нежелании» завершить войну.

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