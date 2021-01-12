Киев, , 07:31 — REGNUM Приглашение России принять участие в саммите так называемой «Крымской платформы» сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает издание «Обозреватель».

По словам чиновника, мероприятие будет посвящено только теме Крыма и Севастополя.

«В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма в 2021 году должна стать для России «адской, а не священной». Он пообещал приложить для достижения этой цели все усилия.

27 декабря первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года.

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