Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Палата представителей США собирается призвать вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, заявила 12 января спикер палаты Нэнси Пелоси.

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«Лидер большинства Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Раскина. Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку… После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», — отмечается в заявлении Пелоси.

Если же единогласное решение не будет получено, законодательный документ вынесут на пленарное заседание на 13 января.

«Мы призываем вице-президента ответить в течение 24 часов. После этого мы приступим к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», — заявила спикер палаты.

6 января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь» оспорить итоги выборов.