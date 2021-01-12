Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Недостоверное сообщение о том, что срок президентства Дональда Трампа якобы завершен, опубликовали на сайте Госдепартамента США, после чего эту информацию быстро удалили. Об этом сообщает портал Buzzfeed.

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Так, указанная приписка появилась на странице, где размещена официальная биография главы Белого дома и американского вице-президента Майка Пенса. По информации портала, госсекретарь США Майк Помпео поручил начать внутреннее расследование из-за случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Дональд Трамп и Майк Пенс провели встречу в Белом доме и договорились продолжать работу в оставшиеся до окончания срока дни.

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