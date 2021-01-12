Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер призывает американцев не ехать в столицу на инаугурацию Джо Байдена 22 января, а Вооруженные силы США планируют ввести в Капитолий более 15 тысяч солдатских взводов. Зачем Америка вооружается в преддверии инаугурации, рассказали Девон Кол и Барбара Старр в статье, вышедшей 11 января в CNN.

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Баузер настоятельно попросила граждан избегать столицы во время инаугурации Джо Байдена и принять виртуальное участие в мероприятии.

Тем временем Вооруженные силы США запланировали ввести в столицу до 15 тыс. солдатских взводов для обеспечения нынешней и будущей безопасности в связи с инаугурацией, рассказал генерал Дэниел Хокансон, начальник Бюро Национальной гвардии.

Необходимость столь колоссального роста числа вооруженных сил возникла после протестов в столице на прошлой неделе. Теперь правоохранительные органы по всей стране готовятся к будущим протестам со стороны экстремистов на фоне смены власти.

Во время конференции 11 января Баузер, являющаяся демократом, обратила особое внимание на то, что она беспокоится об агрессивно настроенных протестующих, которые прибывают в город в преддверии инаугурации:

«Если я действительно за что-либо опасаюсь, так это за нашу демократию. Сегодня у нас в стане есть чрезвычайно экстремистские группировки, которые вооружены и опасны.»

«Сейчас нашей целью является призвать американцев участвовать в виртуальной инаугурации и защитить округ Колумбии от повтора жестоких протестов и погромов», — добавила Баузер. Она так же попросила администрацию Трампа отменить публичные мероприятия с 10 по 24 января.

10 января Баузер сообщила в программе CBS «Лицом к нации», что она также попросит Министерство национальной безопасности начать «национальную кампанию по безопасности» раньше, чем планировалось, а так же включить столицу США в зону нуждающуюся в особом обеспечении во время инаугурации.

11 января и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщил CNN, что в город начинают прибывать войска Национальной гвардии. К 16 января планируется собрать 10 тыс. человек.

Между тем, президент США Дональд Трамп уже объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз в связи с предстоящей инаугурацией следующего президента — Джо Байдена. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Белого дома.