Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов будет представлять Россию на инаугурации кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена, сообщили в дипмиссии РФ.

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Отмечается, что соответствующее приглашение уже поступило.

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — отметил сотрудник посольства, которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Джо Байдена намечено на 20 января. 15 декабря его избирательный штаб призвал граждан США воздержаться от поездок в Вашингтон в день церемонии вступления демократа в должность главы государства из-за ситуации с коронавирусом.

21 декабря стало известно, что 20 января сторонники действующего американского президента Дональда Трампа намерены провести 20 января в онлайн-формате альтернативную инаугурацию.

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