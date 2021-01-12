Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Решение уйти в отставку принял исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Чиновник связал свой уход с «недавними событиями» в стране. Он отметил, что его должность временно займет руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чед Вулф призвал действующего американского президента Дональда Трампа осудить беспорядки в Конгрессе США 6 января. После этого глава Белого дома отозвал кандидатуру Вулфа на пост министра внутренней безопасности (МВБ) страны, которая была направлена на утверждение в Сенат.

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