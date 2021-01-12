Ньюарк, США, , 04:49 — REGNUM Переговоры с представителями Сената США по поводу возможного отстранения от должности действующего главы Белого дома Дональда Трампа провел кандидат на пост американского президента, демократ Джо Байден. Об этом он заявил в ходе выступления в городе Ньюарк в штате Делавэр.

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По словам претендента, разговор касался возможности членов Сената заниматься процессом импичмента с одновременным согласовываем состава новой американской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Джо Байден заявил, что решение о возможном импичменте Дональда Трампа должен принимать Конгресс США.

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