Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Последняя зарубежная поездка Майка Помпео на посту госсекретаря США состоится 13−14 января в Бельгию. Об этом 11 января сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Помпео отправится в Брюссель (Бельгия) 13−14 января 2021 года с целью подтвердить всестороннее и прочное партнёрство между США и Бельгией, а также неизменную поддержку США НАТО», — приводятся в сообщении слова главы пресс-службы Морган Ортэгус.

Отмечается, что Помпео проведёт в Брюсселе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заместителем премьер-министра Бельгии, министром иностранных дел и внешней торговли Софи Вильмес.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео 11 января заявил, что Куба внесена в список стран — спонсоров терроризма.

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