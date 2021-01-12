Брюссель, , 04:40 — REGNUM Стремление Ирана обогащать уран до 20% в ядерном центре Фордо вызывает серьёзную озабоченность в Евросоюзе. Об этом говорится в распространённом 11 января заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он отметил, что действия Ирана несовместимы с чёткими положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Фордо и имеют потенциально серьёзные последствия относительно распространения ядерного оружия.

«Мы призываем Иран воздерживаться от дальнейшей эскалации и развернуть избранный им курс без промедления», — подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что несмотря на принятое Тегераном решение, Евросоюз подтверждает свою твердую приверженность и поддержку СВПД по иранской ядерной программе, в частности, для возвращения в сделку Соединённых Штатов.

Ранее, напомним, о начале обогащения урана в Фордо сообщали в Организации по атомной энергии Ирана (AEOI). 4 января эту информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии.

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