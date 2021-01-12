Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Беспорядки у здания Конгресса США, вспыхнувшие 6 января, являются «мятежом», заявил мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

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По его мнению, случившееся нельзя считать мирным протестом. Градоначальник также выразил мнение, что любое лицо, причастное к попыткам помешать работе властей США, не может работать на государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо завил, что протесты в Вашингтоне и последующий за ними захват Капитолия являются неудачной попыткой государственного переворота.

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