Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс вечером 11 января встретились в Белом доме — впервые после событий 6 января. Об этом со ссылкой на источник в администрации сообщает телеканал NBC.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

По его информации, Трамп и Пенс в ходе встречи договорились в оставшиеся до окончания срока дни продолжать работать в интересах страны.

«Они подтвердили, что нарушившие закон и штурмовавшие Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение «Америка превыше всего», которое поддержали 75 млн американцев», — приводит телеканал слова источника.

Напомним, несмотря на окончание президентских полномочий Трампа уже 20 января, демократы заявляют о намерении отстранить его от должности за «попытку мятежа», имея в виду недавний захват протестующими здания Капитолия в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз в связи с предстоящей инаугурацией следующего президента Джо Байдена.

Читайте также: Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне