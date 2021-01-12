Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) принять меры для предотвращения угроз в связи с предстоящей инаугурацией следующего президента Джо Байдена. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Белого дома.

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«Действия президента уполномочивают FEMA координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях для облегчения лишений и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией, и оказывать соответствующую помощь в условиях ЧС», — говорится в распространённом заявлении.

В Белом доме добавили, что FEMA может по своему усмотрению определять, мобилизовать и предоставлять оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что меры безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией кандидата в президенты США Джо Байдена начнут усиливать с 13 января — на шесть дней раньше запланированного срока.

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