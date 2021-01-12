Лондон, , 03:03 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша избираться на этот пост на второй срок. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, распространённом 11 января по итогам беседы Джонсона с Гутеррешем.

«Премьер-министр горячо приветствовал решение генерального секретаря баллотироваться на второй срок и поблагодарил его за успешную работу в течение первого срока», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что Джонсон пригласил Гутерреша посетить саммит лидеров стран G7, который в 2021 году будет проходить в Великобритании.

В ходе разговора также обсуждалась ситуация и перспективы мирного урегулирования в Ливии и Йемене, а также вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность на второй срок.

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