Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Меры безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией кандидата в президенты США Джо Байдена начнут усиливать с 13 января — на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом говорится в распространённом заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности страны Чеда Вулфа.

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Он поручил Секретной службе США начать соответствующую подготовку, а перенос срока объяснил «событиями прошедшей недели и меняющейся обстановкой в области безопасности в преддверии инаугурации».

Предполагается, что с усилением мер безопасности до 20 января включительно могут стать недоступными административные комплексы, магазины и заведения общественного питания, которые расположены рядом с Белым домом и Конгрессом. Национальная гвардия США, в свою очередь, может задействовать до 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Вашингтоне находятся 6,2 тыс. бойцов Нацгвардии.

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