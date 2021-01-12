Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Facebook, Google, Microsoft и ряд других компаний в США временно приостановили выделение пожертвований любым политическим силам в связи с произошедшими в Вашингтоне событиями. Об этом со ссылкой на представителей компаний 11 января сообщает телеканал CNBC.

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По словам сотрудника Facebook Энди Стоуна, выделение средств политическим силам будет приостановлено компанией как минимум до конца первого квартала. Одновременно будет проведена оценка норм, применяемых при выделении этих средств.

С такими же комментариями — до проведения «оценки последствий имевших место на прошлой неделе событий» — замораживают взносы Microsoft, Google и T-Mobile.

Напомним, 11 января американские СМИ заявили, что сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа планируют вооружённые акции протеста по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании Facebook появилась должность вице-президента, который будет заниматься случаями проявления расовой ненависти и дискриминации на интернет-платформах.

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