Женева, Швейцария, , 00:34 — REGNUM Позором для Соединённых Штатов назвали тюрьму на американской военной базе Гуантанамо восемь независимых экспертов Организации Объединённых Наций (ООН). Такая оценка дана в заявлении, выпущенном к 19-й годовщине создания пенитенциарного учреждения.

«Гуантанамо должна была бы быть давно закрыта», — считают эксперты.

По их словам, в Гуантанамо совершаются злоупотребления, при этом пытки и плохое обращение с заключенными носят вопиющий характер. «Верховенство закона (в тюрьме — ред.) приостановлено, а правосудие отвергнуто», — говорится в заявлении.

Эксперты отметили, что в 2003 году в застенках тюрьмы содержались 700 человек, и к сегодняшнему дню там всё ещё находятся 40 заключённых. При этом только девяти из них вынесены приговоры за преступления или предъявлены обвинения. Закрыть тюрьму, по мнению авторов заявления, должна новая администрация США.

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