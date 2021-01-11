Дамаск, , 23:46 — REGNUM Боевики, относящиеся к террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили за сутки 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации Сирии, сообщил 11 января на брифинге заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его данным, на сирийскую провинцию Алеппо пришлось три обстрела, на провинцию Латакия — восемь обстрелов, на провинцию Идлиб — 10 обстрелов.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР не закончена, так как главари террористов намерены сделать всё для того, чтобы она продолжалась как можно дольше.

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