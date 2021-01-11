Вашингтон, , 23:36 — REGNUM США намерены продолжить сокращать производство комплектующих к истребителю-бомбардировщику F-35 на территории Турции в ближайшие годы. Об этом заявил 11 января официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

«Производство большинства комплектующих было перенесено в другие страны в 2020 году, и оно будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Пентагона напомнил, что членство Турции в программе создания американских истребителей пятого поколения было приостановлено из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, и подчеркнул, что «никаких изменений в политике США относительно статуса Турции» в этом проекте нет.

Напомним, ранее сегодня начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что, несмотря на решение Вашингтона, турецкие предприятия продолжают работать над производством комплектующих для F-35, в то время как комплексы С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.

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