Вашингтон, , 23:35 — REGNUM В компании Facebook появилась должность вице-президента, который будет заниматься случаями проявления расовой ненависти и дискриминации на интернет-платформах, сообщает 11 января издание USA Today.

Первым сотрудником на этой должности станет Рой Остин, ранее работавший в администрации Барака Обамы.

Издание утверждает, что Остин намерен учредить внутри Facebook структуру по защите гражданских прав «недопредставленных» групп.

«Технологии играют роль практически во всех сферах нашей жизни, и важно, чтобы они использовались для преодоления исторической дискриминации и ненависти, с которыми столкнулись многие «недопредставленные» группы, а не для её усугубления», — цитирует издание слова Остина.

Остин вступит в должность вице-президента 19 января в Вашингтоне.

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