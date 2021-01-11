Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Куба внесена в список стран — спонсоров терроризма Госдепа США, сообщил 11 января американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном заявлении.

Это решение принято из-за того, что якобы Куба «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма». Помпео утверждает, что Куба предоставляла «убежище террористам».

Напомним, в конце прошлого года глава МИД Кубы заявил, что США, которые угрожали внести республику в чёрный список, стараются угодить антикубинскому меньшинству в американском штате Флорида.

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