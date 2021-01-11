Вашингтон, , 23:13 — REGNUM В день проведения церемонии инаугурации Байдена для обеспечения безопасности могут быть задействованы до 15 тыс. национальных гвардейцев, сообщает 11 января телеканал CNN.

По утверждению телеканала, Пентагон уже разрешил использование 15 тыс. бойцов Национальной гвардии для обеспечения инаугурации избранного президента США Джо Байдена, назначенной на 20 января.

Телеканал отмечает, что глава бюро Нацгвардии генерал Дэниел Хокансон заявил, что до 15 тыс. бойцов «одобрены для удовлетворения текущих и будущих запросов для инаугурации».

В данный момент в Вашингтоне находятся 6,2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января американские СМИ заявили, что сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа планируют вооруженные акции протеста по всей стране.

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