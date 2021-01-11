Париж, , 22:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «не исключает» очередное введение национального карантина для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает France Info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По итогам видеоконференции с участием представителей парламентских фракций, посвященной мерам по предотвращению роста заболеваемости новым, «британским», видом коронавируса, глава правительства Франции заявил, что, «в общем и целом, не исключает введение карантина как крайнюю меру», но добавил, что «комендантского часа пока достаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что власти страны пока не собираются вводить повторный карантин из-за распространения вируса SARS-CoV-2, хотя «некоторые страны-соседи… уже вынуждены были закрыться».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции не намерены вводить повторный карантин