Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Сервис микроблогов Parler обратился в суд с иском в отношении компании Amazon за блокировку обслуживания сервиса на своем облачном хостинге Amazon Web Services, сообщает 11 января газета The Hill.

По данным издания, иск Parler направлен в окружной суд города Сиэтл, где расположена штаб-квартира Amazon.

«Решение Amazon Web Services о заморозке учетной записи Parler, видимо, было продиктовано политической враждой. Также оно очевидно имело своей целью ограничение конкуренции на рынке микроблогов в пользу сервиса Twitter», — цитирует газета фрагменты искового заявления.

Parler обвиняет Amazon в нарушении антимонопольного законодательства, а также в неисполнении контрактных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Amazon отключил сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга, обосновав это тем, что сервис, популярный среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, распространял призывы к насилию. Ранее компании Apple и Google удалили Parler из своих интернет-магазинов мобильных приложений.

Напомним, Parler был запущен в 2018 году как альтернатива другим социальным сетям, ужесточавшим требования к содержанию публикаций.

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