* государства" — запрещённая в России организация

Казань, , 21:47 — REGNUM Житель Нижнекамска Ильшат Зайнагутдинов осужден на 17 лет за попытку взорвать железнодорожное полотно в Тукаевском районе республики, сообщает 11 января «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Первые три года террорист проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строгого режима.

Ранее сообщник Зайнагутдинова Руслан Шамшутдинов был приговорен Центральным окружным военным судом к 14 годам тюремного заключения.

Оба они являются сторонниками международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовили подрыв железнодорожных путей, а также призывали других жителей Нижнекамска к террористическим действиям в России.

Кроме того, они подозреваются в намерении захватить в заложники и убить сотрудников правоохранительных органов.

*"Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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