Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Вооруженные акции протеста запланированы во всех 50 штатах США и в их столице Вашингтоне, сообщает 11 января телеканал ABC News со ссылкой на данные ФБР.

По утверждению телеканала, вооруженные протесты должны начаться на этой неделе и будут проходить как минимум до вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у законодательных собраний с 16 до, как минимум, 20 января, и у Капитолия с 17 до 20 января», — цитирует телеканал фрагмент из документа ФБР.

Уточняется, что речь идет о протестах сторонников Дональда Трампа, которые угрожают устроить восстание в случае попытки импичмента действующего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что президентские полномочия Трампа истекают 20 января, демократы заявляют о намерении отстранить его от должности за «попытку мятежа», имея в виду недавний захват протестующими здания Капитолия в Вашингтоне.

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