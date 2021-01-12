Тегеран, , 02:07 — REGNUM 11 января официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи в своем послании решительно осудил теракт в афганском Кабуле, унесший жизнь его коллеги Зии Ведана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Рабиеи передал соболезнования афганскому народу и правительству в связи с произошедшим терактом. Он также назвал террор «ненавистным и неприемлемым инструментом для достижения политических целей, который не принесет никакого результата, кроме насилия и хаоса».

«Я заверяю афганских братьев и сестер, что Иран будет поддерживать их в борьбе с терроризмом, насилием и оккупацией», — подчеркнул иранский чиновник.

Автомобиль, в котором находился представитель Департамента общественной защиты Зия Ведана, подорвался на мине, когда он ехал на работу. По имеющимся данным, в результате взрыва Зия Ведан и двое его коллег погибли, еще один получил ранения.

Афганское правительство возложило ответственность за это нападение на движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).