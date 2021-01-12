Тегеран, , 03:06 — REGNUM 10 января представитель иранского парламента заявил о ратификации законопроекта по соглашению между Ираном и Афганистаном относительно использования совместной железной дороги Хаф-Герат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 января.

Альборз Хоссейни рассказал журналистам IRNA, что подтверждение соглашения было обусловлено добрососедством и дружественными отношениями двух стран, при этом возможности Афганистана и Ирана могут быть использованы с целью обмена различными товарами.

Хоссейни отметил, что, несомненно, соглашение окажет положительное влияние на дальнейшее укрепление экономических связей двух государств.

29 октября 2020 года Иран соединил по железной дороге восточный город Хаф с Гератом (западный Афганистан) в рамках усилий страны по созданию спокойствия и мира в Афганистане. Железная дорога Хаф-Герат была построена при непосредственном сотрудничестве двух стран.