Тегеран, , 21:14 — REGNUM 10 января заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи провел совещание с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чон Куном в столице страны Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 января.

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чон Кун, находящийся с визитом в Иране, заявил журналистам в Международном аэропорту Инчхон, что он доволен тем, что члены экипажа южнокорейского судна «Ханкук Чеми» находятся в целости и сохранности.

Чиновник также выразил надежду, что обе стороны будут и в дальнейшем совещаться по серьезным вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, он выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях.

4 января Управление по связям с общественностью подтвердило, что Корпус стражей Исламской революции Ирана захватил южнокорейское судно «Ханкук Чеми» в Персидском заливе за нарушение экологических протоколов. Судно покинуло порт Аль-Джубайль в Саудовской Аравии до того, как было захвачено военно-морскими силами КСИР.

Южнокорейский танкер перевозил 7200 тонн химических веществ на нефтяной основе. На борту находились граждане Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии и Мьянмы.