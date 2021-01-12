Тегеран, , 00:02 — REGNUM 10 января посол Ирана в Омане Али Наджафи и министр сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Сауд бен Хамуд бен Ахмед Аль Хабси обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства и рыболовства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 января.

Ссылаясь на то, что даже в трудные времена пандемии коронавирусной инфекции экспорт иранской сельскохозяйственной продукции в Оман не прекращался, Аль-Хабси заявил, что сотрудничество между двумя соседними странами в области продовольственной безопасности имеет большое значение.

Аль-Хабси приветствовал совместные инвестиции компаний и частного сектора, а также призвал использовать существующие мощности для реализации совместных договоренностей.

Говоря о разнообразии климата в Иране и заметном потенциале страны в производстве сельскохозяйственной продукции, Наджафи подчеркнул важность расширения сотрудничества в торговле, производстве и переработке сельскохозяйственной, садовой, рыбной и животноводческой продукции.

Стороны также отметили необходимость завершения работы над меморандумом о взаимопонимании в области сельского хозяйства и рыболовства между Ираном и Оманом.