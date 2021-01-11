Киев, , 20:34 — REGNUM Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech на поставку на Украину 5 млн доз против COVID-19 уже в марте 2021 года.

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Соответствующее заявление обнародовано вечером 11 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в рамках этого контракта в 2022 году возможно наладить производство вакцины на украинском предприятии в Харькове.

В сообщении отмечается, что переговоры о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства на Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, продолжались почти 10 месяцев.

Помимо продажи вакцины китайского производства сотрудничество предусматривает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года на Украине, а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин.

В сообщении не уточняется, одобрены ли вышеупомянутые договоренности правительством Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер оппозиции Виктор Медведчук договорился о возможности производства российской вакцины против COVID-19 на Украине, также в Харькове, но официальная власть страны решила торпедировать эти договоренности.

В декабре министерство здравоохранения Украины заключило контракт, согласно которому страна получит 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech.