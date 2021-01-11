Афины , , 20:21 — REGNUM Греция подтвердила 444 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, причем 12 из них были выявлены в пунктах въезда в страну, сообщает 11 января AMNA со ссылкой на данные Национальной организации общественного здравоохранения.

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В Греции уже насчитывается в общей сложности 145 179 подтвержденных случаев заболевания, из которых 5630 связаны с поездками за границу и 43 957 — с уже подтвержденными случаями.

350 человек находятся на искусственной вентиляции легких, их средний возраст — 68 лет. Из них 85,1% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и старше. С начала пандемии из отделений интенсивной терапии было выписано в общей сложности 962 человека.

Число смертей за минувшие сутки — 39, сутками ранее сообщалось о 36 летальных исходах. Накануне в стране было выявлено 445 случаев заражения.