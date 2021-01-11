Москва, , 20:17 — REGNUM Договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом, подписанный 17 октября 2018 г., вступил в силу 10 января 2020 г., сообщили 11 января в пресс-службе МИД РФ.

Это соглашение предусматривает дальнейшее укрепление Россией и Египтом «взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных уровнях».

Напомним, подписание договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве состоялось в Сочи во время визита в Россию президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси.