Лиссабон, , 20:14 — REGNUM Приоритеты Португалии как председателя Совета Европейского Союза сосредоточены на экономическом восстановлении, связанном с климатическими мерами и цифровым переходом, заявил премьер-министр этой страны Антониу Кошта на пресс-конференции в Лиссабоне 11 января, передает AMNA.

«Мы обсудили приоритеты нашего председательства в ЕС — ускорение экономического восстановления ЕС, укрепление социального сектора и обеспечение европейской независимости в глобальном масштабе», — подчеркнул Кошта после встречи с греческим премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом.

В частности, Португалия надеется в период своего председательства (с 1 января по 30 июня) укрепить экономические отношения с Грецией, сказал Кошта, ссылаясь на меморандум о сотрудничестве, подписанный недавно между двумя странами.

Греческий премьер в свою очередь высоко оценил вклад Португалии в миграционный вопрос ЕС и пригласил португальского коллегу принять участие в мероприятиях, посвященных 200-летию начала греческой революции за независимость в 1821 году.

Португалия с 1 января становится председателем Совета Европейского Союза. В прошлом году Совет ЕС возглавляла Германия. Председательствовать в Совете ЕС Португалия будет шесть месяцев.