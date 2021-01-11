Стокгольм, , 20:45 — REGNUM Лидер партии «Шведские демократы» Джимми Окессон продолжает настаивать на том, что для Соединенных Штатов Америки и западного мира в целом было бы больше пользы, если бы на прошедших выборах в Америки победили бы республиканцы. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщило новостная служба Sveriges Radio.

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«Личность Дональда Трампа — это одно, но политика, которую проводит он, и особенно Республиканская партия, — это совсем другое», — заявил Окессон.

В то же время лидер «Шведских демократов» осудил действия Трампа во время недавних беспорядков в Вашингтоне.

«Ему не хватает многих качеств, которые мы считаем обычными для любого человека», — добавил политик.

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