Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность на второй срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма Гутерреша, направленного председателю Совета Безопасности ООН.

«Я хочу информировать вас, что я готов служить второй срок в качестве Генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Антониу Гутерреш занимает должность генсека ООН с 1 января 2017 года. До этого он в течение десяти лет служил верховным комиссаром ООН по делам беженцев, в 1995—2002 годах был премьер-министром Португалии. Нынешний срок полномочий Гутерреша истекает в конце 2021 года.